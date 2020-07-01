2 миллиона за закрытие уголовного дела: шестерых «адвокатов», вравших клиенту, взяла с поличным ФСБ Приморья

1 Июль 2020 2020-07-01T06:57:46+03:00

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Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против шести местных жителей (один из них является адвокатом, другой бывшим сотрудником полиции) по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой особо крупном размере".

Весной 2019 года мужчины, узнали от своего знакомого, что местный житель ищет квалифицированного адвоката: против гражданина было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Аферисты встретились с ним под видом оказания юридических услуг и убедили в том, что могут избавить подследственного от тюрьмы. Однако для этого нужно заплатить кое-кому в правоохранительных органах 2 миллиона рублей. В совершении обмана помогали также лица, находящиеся в местах лишения свободы. Фигурант дела о наркотиках на сделку согласился и отдал мужчинам 950 тысяч рублей. Мошенники просто поделили деньги между собой.

Через некоторое время, когда "решалы" начали требовать оставшуюся часть денег, потерпевший, обратился к правоохранителям и на встречу в офис адвоката на улице Бестужева во Владивостоке пришел уже, действуя в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности. При получении 50 тысяч рублей и муляжа, имитирующего миллион, преступников взяли с поличным сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU