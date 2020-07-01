Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914
В социальных сетях Владивостока в единый день голосования по поправкам к конституции РФ появилось видео, рассказывающее о якобы недействительных бюллетенях, так как на них нет круглой печати. Представители избирательной комиссии Приморского края выступили с официальным опровержением.
По словам заместителя председателя избирательной комиссии Приморского края Романа Охотникова, информация о недействительных избирательных бюллетенях на избирательном участке №914 во Владивостоке не соответствует действительности.
- Бюллетень, заснятый на видео, предназначен для комплекса обработки избирательных бюллетеней. Прямоугольную печать участковая комиссия проставляет на лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу. Круглой печати на избирательном бюллетене быть не должно, - говорит Роман Охотников.
Председатель УИК №907 Ирина Алексеевна Закаргаева рассказала, где должна располагаться печать и подписи членов избирательной комиссии на бюллетенях, предназначенных для КОИБов.
Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914.
ИСТОЧНИК KP.RU