1 Июль 2020 2020-07-01T07:50:43+03:00

Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914

Заместитель председателя Избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников рассказал, в каких случаях на бюллетенях проставляется специальная печать

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В социальных сетях Владивостока в единый день голосования по поправкам к конституции РФ появилось видео, рассказывающее о якобы недействительных бюллетенях, так как на них нет круглой печати. Представители избирательной комиссии Приморского края выступили с официальным опровержением.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Приморского края Романа Охотникова, информация о недействительных избирательных бюллетенях на избирательном участке №914 во Владивостоке не соответствует действительности.

- Бюллетень, заснятый на видео, предназначен для комплекса обработки избирательных бюллетеней. Прямоугольную печать участковая комиссия проставляет на лицевой стороне бюллетеня в правом верхнем углу. Круглой печати на избирательном бюллетене быть не должно, - говорит Роман Охотников.

Председатель УИК №907 Ирина Алексеевна Закаргаева рассказала, где должна располагаться печать и подписи членов избирательной комиссии на бюллетенях, предназначенных для КОИБов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788014" frameborder="0"></iframe> Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914.

ИСТОЧНИК KP.RU