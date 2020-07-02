2020-07-02T02:35:36+03:00
Общество

Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии

Конфликт двух мужчин на одной из авторазборок города завершился поножовщиной
Никита СЕРГЕЕВ
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Криминальный авторитет из Якутии убит во ВладивостокеКриминальный авторитет из Якутии убит во ВладивостокеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во Владивостоке задержали гражданина, которого подозревают в убийстве криминального авторитета из Якутии. Причем убитый находился в федеральном розыске.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили вблизи поселка Городечное Надеждинского района Приморского края. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности установили, что мертвый мужчина был объявлен в федеральный розыск Сунтарским районом республики Саха (Якутия). Покойник подозревался в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья. В результате оперативной работы полиция задержала еще одного жителя Якутии. В отделе полиции 30-летний задержанный признался в убийстве.

Ссора между двумя мужчинами произошла в начале января на одной из авторазборок Владивостока. Закончился конфликт несколькими ударами ножа. Затем убийца в багажнике машины вывез тело в лесной массив возле поселка Городечное.

Следователь СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту дела, который сейчас заключен под стражу, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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