Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии

2 Июль 2020 2020-07-02T02:35:36+03:00

Конфликт двух мужчин на одной из авторазборок города завершился поножовщиной

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Во Владивостоке задержали гражданина, которого подозревают в убийстве криминального авторитета из Якутии. Причем убитый находился в федеральном розыске.

Тело со следами насильственной смерти обнаружили вблизи поселка Городечное Надеждинского района Приморского края. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности установили, что мертвый мужчина был объявлен в федеральный розыск Сунтарским районом республики Саха (Якутия). Покойник подозревался в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья. В результате оперативной работы полиция задержала еще одного жителя Якутии. В отделе полиции 30-летний задержанный признался в убийстве.

Ссора между двумя мужчинами произошла в начале января на одной из авторазборок Владивостока. Закончился конфликт несколькими ударами ножа. Затем убийца в багажнике машины вывез тело в лесной массив возле поселка Городечное.

Следователь СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигуранту дела, который сейчас заключен под стражу, грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU