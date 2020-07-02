Виктор Пинский провел дистанционный прием граждан в приемной партии «Единая Россия»

2 Июль 2020 2020-07-02T07:59:09+03:00

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Нарушения трудовых прав приморцев стали причиной обращения граждан в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» во Владивостоке. Прием проходил дистанционно. С заявителями по телефону связался депутат Госдумы, руководитель Межрегионального Координационного Совета партии по Дальнему Востоку Виктор Пинский.

«Заявители рассказали типичные для этого периода истории. С такими ко мне с марта люди неоднократно обращались, в том числе мигранты, жители Москвы… Один из сегодняшних случаев - во Владивостоке: парень-инвалид по слуху был отправлен в отпуск с началом пандемии. Работал на предприятии общепита. Сетевая известная компания…Оплата, судя по всему, ему была произведена неправильно. Предварительно - есть нарушение трудовых прав. Будем разбираться. Вторая история с работником склада. Судя по всему, оплата труда на предприятии производилась с использованием серой схемы. Поэтому при увольнении человек получил только маленькую часть того, что ему было положено. Подробности будет выяснять мой региональный помощник. На днях посетит заявителей лично. Заберет нужны документы, заявления», - сказал Виктор Пинский.

Кроме того, депутат отметил, что при защите трудовых прав ключевую роль играет наличие документов, которые подтверждают официальное трудоустройство и зарплату.

«Подобные истории - очень распространенные сейчас. Коронавирус всем нам показал, что белая зарплата и работа по закону важна, именно потому, что защищает от подобных ситуаций. Профсоюзы не зря всегда настаивали на официальной зарплате и трудоустройстве для работников», - сказал депутат.

Напоминаем, региональная общественная приемная партии «Единая Россия» в Приморском крае проводит неделю тематических приемов по вопросам защиты трудовых прав. Они проходят с участием депутатов Госдумы, представителей Приморской Торгово-промышленной палаты и экспертов по поправкам в Трудовой кодекс в период с 29 июня по 3 июля в дистанционном режиме.

Для записи на онлайн-приём граждан по вопросам защиты их трудовых прав необходимо обратиться в региональную общественную приемной: 8(4232)22-05-01,8(4232)22-09-09 или по горячей линии 79294289339.