В сентябре отпразднуем по полной: торжества, посвященные 160-летию Владивостока перенесли на осень

3 Июль 2020 2020-07-03T02:23:25+03:00

Главная улица города Светланская на время станет пешеходной, а вдоль нее в скверах разместятся тематические площадки и выставки

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Общегородское празднование 160-го дня рождения Владивостока мэрия решила перенести с традиционного 2 июля на осень и приурочить к празднованию Дней мира на Тихом океане, проходящему в сентябре.

— Несмотря на карантинные мероприятия, которые не позволили нам организовать большой городской праздник ни на 9 мая, ни на день города, я думаю, что мы все же проведем его в сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация. Люди заждались праздника, они уже истосковались по возможности <...> побывать на концерте на площади, поучаствовать в каком-то спортивном общегородском мероприятии. Мы планируем сделать на это время центральную улицу Светланскую пешеходной, вдоль нее в четырех скверах устроить тематические площадки, выставки военной и автотехники, угостить всех солдатской кашей и пловом, — рассказал ТАСС глава Владивостока Олег Гуменюк.

СПРАВКА:

Фестиваль народного творчества «Дни мира на Тихом океане», посвящен окончанию Второй мировой войны, и проводится во Владивостоке в первых числах сентября. В 2019 году он принял на своей сцене творческие коллективы ДФО: Сахалин, Камчатка, ЕАО, Забайкалье, Бурятия, Магадан, Якутия, Чукотка и Амурская область. Также в фестивале принимают участие лучшие коллективы Приморского края и Ансамбль песни и пляски ТОФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU