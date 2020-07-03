2020-07-03T05:27:49+03:00
Общество

Сколько заболело и вылечилось от вируса COVID-19 в Приморье за последние 24 часа

Уровень заболеваемости коронавирусом в крае почти в два раза ниже среднероссийского
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
За сутки в Приморье выявлены еще 75 случаев инфицирования COVID-19За сутки в Приморье выявлены еще 75 случаев инфицирования COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За сутки в Приморье выявлены еще 75 случаев инфицирования COVID-19. Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов, доложила на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

— По количеству заболевших за сутки лидируют Владивосток — 49 человек, Уссурийск — 16, четыре случая выявлено в Находке, по два в Арсеньеве и Михайловском районе, по одному в Черниговском и Хасанском районах, — конкретизировала главный санитарный врач региона.

На сегодня в крае от коронавирусной инфекции смогли избавиться уже 2973 человека, в том числе 69 — за минувшие сутки.

За прошедшие 24 часа объявили о смерти от нового заболевания еще одного приморца.

Губернатор Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Распространение COVID-19 в Приморье. Инфографика пресс-служба правительства Приморского края

Распространение COVID-19 в Приморье. Инфографика пресс-служба правительства Приморского края

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От короновируса умер еще один житель Приморья
Партийный маскот поздравил жителей и гостей Владивостока с юбилеем столицы Приморья
Приморский сафари-парк за два месяца эпидемии нашел 55 опекунов
«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока
Сколько заболело и вылечилось от вируса COVID-19 в Приморье за последние 24 часа
Карантин с культуры снят: открываются музеи и галереи Владивостока
Почта России во Владивостоке информирует об изменении в работе центрального отделения
Открыт новый прямой рейс Владивосток — Красноярск — Владивосток
В сентябре отпразднуем по полной: торжества, посвященные 160-летию Владивостока перенесли на осень
Сбербанк реализовал сервис по быстрому возврату НДС для клиентов госсектора
Ух, дождались. Сегодня в Приморье до +32 градусов
Певица Ляля Алексакова подарила Владивостоку на день рождения клип «Из Владивостока»
Секрет успеха голосования за Конституцию в Приморье - личное участие губернатора
Герман Греф: «Рубль окрепнет»
ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России
Прокуратура Артема пришла на помощь жителям 44 аварийных многоквартирных домов
Жительница Владивостока довела своего грудного ребенка до дистрофии и пневмонии
Фейерверк в честь 160-летия Владивостока отменили
«Дальзавод» начал ремонт причалов во Владивостоке
Энергетики приморского филиала ДРСК совершенствуют систему учета электроэнергии
Сразу около 500 запрещенных предметов задержали сотрудники ГУФСИН
За поправки все 100% голосов отдали на 31 УИК Владивостока, против – на двух
Мост через Золотой Рог прямо в квартире: новое мобильное приложение «Владивосток 2020»
Почта России открыла подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам