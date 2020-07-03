Сколько заболело и вылечилось от вируса COVID-19 в Приморье за последние 24 часа

3 Июль 2020 2020-07-03T05:27:49+03:00

За сутки в Приморье выявлены еще 75 случаев инфицирования COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень заболеваемости коронавирусом в крае почти в два раза ниже среднероссийского

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За сутки в Приморье выявлены еще 75 случаев инфицирования COVID-19. Продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов, доложила на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

— По количеству заболевших за сутки лидируют Владивосток — 49 человек, Уссурийск — 16, четыре случая выявлено в Находке, по два в Арсеньеве и Михайловском районе, по одному в Черниговском и Хасанском районах, — конкретизировала главный санитарный врач региона.

На сегодня в крае от коронавирусной инфекции смогли избавиться уже 2973 человека, в том числе 69 — за минувшие сутки.

За прошедшие 24 часа объявили о смерти от нового заболевания еще одного приморца.

Губернатор Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов и ведомств на необходимость продолжать работу административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

Распространение COVID-19 в Приморье. Инфографика пресс-служба правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU