«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока

3 Июль 2020 2020-07-03T04:40:24+03:00

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Казалось бы, рядовая авария на дороге Владивостока стала причиной обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что ДТП попало на кадры видеорегистратора и подписчики популярного автомобильного сообщества оказались удивлены поведением участников.

Судя по видео, авария случилась накануне вечером, напротив дома №27 на улице Постышева. Honda Fit стал выезжать на главную дорогу от остановки общественного транспорта. При этом обзор водителю значительно преграждал автобус, однако автомобилист решил не дожидаться, за что и поплатился.

В это время по Постышева в направлении БАМа двигалась Toyota Prius. Машина сначала притормозила перед пешеходным переходом, а потом продолжила движение, крайне уверенно. Водитель гибрида то ли зазевался, то ли решил наказать наглеца, но, судя по кадрам, он не попытался избежать столкновения. Именно это и стало причиной десятков комментариев в сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788423" frameborder="0"></iframe> ДТП во Владивостоке записал регистратор.Видео: dps_vl

«Прям газку поддал», «Тот момент, когда начитался советов - надо было бить», «Уверенно шел на таран», даже, по-моему ускорился», «Приус и не пытался тормозить, как будто специально», – высказывают свое мнение подписчики автогруппы.

В подробностях аварии скорее всего теперь будут разбираться полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU