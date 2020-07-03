2020-07-03T04:40:24+03:00
Происшествия

«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока

Момент столкновения записал регистратор очевидца [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Момент столкновения оказался запечатленМомент столкновения оказался запечатлен
Изменить размер текста:

Казалось бы, рядовая авария на дороге Владивостока стала причиной обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что ДТП попало на кадры видеорегистратора и подписчики популярного автомобильного сообщества оказались удивлены поведением участников.

Судя по видео, авария случилась накануне вечером, напротив дома №27 на улице Постышева. Honda Fit стал выезжать на главную дорогу от остановки общественного транспорта. При этом обзор водителю значительно преграждал автобус, однако автомобилист решил не дожидаться, за что и поплатился.

В это время по Постышева в направлении БАМа двигалась Toyota Prius. Машина сначала притормозила перед пешеходным переходом, а потом продолжила движение, крайне уверенно. Водитель гибрида то ли зазевался, то ли решил наказать наглеца, но, судя по кадрам, он не попытался избежать столкновения. Именно это и стало причиной десятков комментариев в сети.

ДТП во Владивостоке записал регистратор.Видео: dps_vl

«Прям газку поддал», «Тот момент, когда начитался советов - надо было бить», «Уверенно шел на таран», даже, по-моему ускорился», «Приус и не пытался тормозить, как будто специально», – высказывают свое мнение подписчики автогруппы.

В подробностях аварии скорее всего теперь будут разбираться полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные дни в Приморье погода опять начнет портиться
Концерт и выставка изделий народного творчества пройдут под открытым небом во Владивостоке в субботу, 4 июля
Выплатить почти 350 миллионов рублей строителям собора во Владивостоке обязал РПЦ суд в Хабаровске
Браконьер из КНДР, напавший на пограничников из Приморья, получил 4 года лишения свободы
От короновируса умер еще один житель Приморья
Партийный маскот поздравил жителей и гостей Владивостока с юбилеем столицы Приморья
Приморский сафари-парк за два месяца эпидемии нашел 55 опекунов
«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока
Сколько заболело и вылечилось от вируса COVID-19 в Приморье за последние 24 часа
Карантин с культуры снят: открываются музеи и галереи Владивостока
Почта России во Владивостоке информирует об изменении в работе центрального отделения
Открыт новый прямой рейс Владивосток — Красноярск — Владивосток
В сентябре отпразднуем по полной: торжества, посвященные 160-летию Владивостока перенесли на осень
Сбербанк реализовал сервис по быстрому возврату НДС для клиентов госсектора
Ух, дождались. Сегодня в Приморье до +32 градусов
Певица Ляля Алексакова подарила Владивостоку на день рождения клип «Из Владивостока»
Секрет успеха голосования за Конституцию в Приморье - личное участие губернатора
Герман Греф: «Рубль окрепнет»
ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России
Прокуратура Артема пришла на помощь жителям 44 аварийных многоквартирных домов
Жительница Владивостока довела своего грудного ребенка до дистрофии и пневмонии
Фейерверк в честь 160-летия Владивостока отменили
«Дальзавод» начал ремонт причалов во Владивостоке
Энергетики приморского филиала ДРСК совершенствуют систему учета электроэнергии
Сразу около 500 запрещенных предметов задержали сотрудники ГУФСИН
За поправки все 100% голосов отдали на 31 УИК Владивостока, против – на двух
Мост через Золотой Рог прямо в квартире: новое мобильное приложение «Владивосток 2020»
Почта России открыла подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам