«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока
Казалось бы, рядовая авария на дороге Владивостока стала причиной обсуждения в социальных сетях. Дело в том, что ДТП попало на кадры видеорегистратора и подписчики популярного автомобильного сообщества оказались удивлены поведением участников.
Судя по видео, авария случилась накануне вечером, напротив дома №27 на улице Постышева. Honda Fit стал выезжать на главную дорогу от остановки общественного транспорта. При этом обзор водителю значительно преграждал автобус, однако автомобилист решил не дожидаться, за что и поплатился.
В это время по Постышева в направлении БАМа двигалась Toyota Prius. Машина сначала притормозила перед пешеходным переходом, а потом продолжила движение, крайне уверенно. Водитель гибрида то ли зазевался, то ли решил наказать наглеца, но, судя по кадрам, он не попытался избежать столкновения. Именно это и стало причиной десятков комментариев в сети.
ДТП во Владивостоке записал регистратор.Видео: dps_vl
«Прям газку поддал», «Тот момент, когда начитался советов - надо было бить», «Уверенно шел на таран», даже, по-моему ускорился», «Приус и не пытался тормозить, как будто специально», – высказывают свое мнение подписчики автогруппы.
В подробностях аварии скорее всего теперь будут разбираться полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU