Партийный маскот поздравил жителей и гостей Владивостока с юбилеем столицы Приморья

3 Июль 2020 2020-07-03T05:25:37+03:00

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Он провел раздачу сувениров от «Единой России», посетил фотовыставку, посвященную городской жизни во времена самоизоляции, и побывал в Приморском краевом перинатальном центре.

Владивосток отмечает 160-летнюю годовщину с момента своего основания. С этой знаменательной датой жителей и гостей города поздравил 2 июля маскот «Единой России» - белый медведь.

Вместе с партийными активистами мишка провел раздачу памятных сувениров на Центральной площади города и посетил выставку фотографа Игоря Кирсанова, приуроченную к юбилею приморской столицы в торговом центре «Калина-молл». Фотовыставка мастера под названием «Владивосток во времена самоизоляции. «Простые» важные профессии» рассказывает о том, как горожане трудятся на своих рабочих местах в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Также партийный маскот побывал в Приморском краевом перинатальном центре и поздравил маму первого ребенка, родившегося здесь в день 160-летней годовщины столицы Приморья.

Отметим, что в Приморский перинатальный центр поступают пациенты акушерско-гинекологического профиля, которые требуют к себе особого внимания. Здесь специалисты оказывают помощь при преждевременных родах, выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела, ведут роды при многоплодной беременности и работают с другими сложными случаями в сфере родовспоможения.

Роды уроженки Вологодской области Евгении А. также были непростыми. Процесс подготовки к ним и их проведение заняли более недели, а в День города в жизни женщины случилось важное и незабываемое событие – она впервые стала матерью. На свет появилась малышка, которую назвали Викторией.

«Сегодняшний праздник – это не только юбилей Владивостока, это и дни рождения замечательных малышей, появившихся на свет в этот знаменательный день в медучреждениях столицы Приморья. Зная о Дне города, Евгения дала дочери имя Виктория – оно переводится с латыни как «Победа» и символизирует торжество созидания, как бы рассказывая нам о будущих достижениях красивой и целеустремленной девочки. О своем прекрасном потенциале малышка заявила уже сейчас - она родилась здоровой и весит 3.5 кг. Развитию и становлению новой жизни не помешает никакая пандемия, и появление на свет таких прекрасных детей дает нам понять, какое большое будущее у нашего города!», - отметила главный врач перинатального центра, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Татьяна Курлеева.