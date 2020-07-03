От короновируса умер еще один житель Приморья

3 Июль 2020 2020-07-03T05:44:27+03:00

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О смерти еще одного жителя Приморья было сообщено сегодня, 3 июля, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, продолжают проходить лечение около 1,5 тысячи пациентов, за сутки заболели 75 человек.

По количеству заболевших за сутки лидируют Владивосток — 49 человек, Уссурийск — 16, четыре случая выявлено в Находке, по два в Арсеньеве и Михайловском районе, по одному в Черниговском и Хасанском районах. За весь период эпидемии в Приморье вылечились уже 2973 человека, в том числе 69 — за минувшие сутки.

Продолжает действовать режим повышенной готовности.

Распространение COVID-19 по приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU