2020-07-03T06:18:58+03:00
Общество

Браконьер из КНДР, напавший на пограничников из Приморья, получил 4 года лишения свободы

Своих приговоров ждут еще 16 рыбаков из Северной Кореи, участвовавших в нападении в Японском море
Никита СЕРГЕЕВ
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4 года лишения свободы получил браконьер из КНДР, напавший на пограничников4 года лишения свободы получил браконьер из КНДР, напавший на пограничниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Одного из северокорейских браконьеров, напавших в сентябре прошлого года на российских пограничников, приговорили к 4 годам лишения свободы. Решение вынес Находкинский городской суд в пятницу, 3 июля.

17 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море российские пограничники задержали северокорейскую рыболовную шхуну, занимавшуюся браконьерством. Когда судно собрались доставить в Находку, экипаж второй шхуны совершил вооруженное нападение на досмотровую группу российской погранохраны. Военнослужащим пришлось применить оружие. 17 рыбаков после инцидента были арестованы. Трое их нападавших нанесли трем военнослужащим погранслужбы множество ударов палками и причинили вред здоровью средней тяжести.

Все трое обвиняются по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В четверг, 2 июля суд начал судебное следствие по делу еще одного из трех рыбаков и отложил заседание на сентябрь. Уголовные дела против остальных 14 корейцев, участвовавших в инциденте, находится на заключительном этапе следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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