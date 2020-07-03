Выплатить почти 350 миллионов рублей строителям собора во Владивостоке обязал РПЦ суд в Хабаровске

3 Июль 2020 2020-07-03T07:07:51+03:00

Иск еще в декабре прошлого года подало «Главное военно-строительное управление № 6» — бывший «Дальспецстрой»

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Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил иск к Православному приходу Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви. Иск на взыскание долга в 349 676 796 рублей 82 копейки подало в декабре прошлого года обанкротившееся ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» — бывший «Дальспецстрой». Задолженность образовалась в рамках договора подряда на строительство объекта «Кафедральный собор на центральной площади Владивостока».

Теперь религиозная организация должна оплатить долг за строительство храма в столице Приморья, а также еще 200 тысяч рублей госпошлины. Решение суда вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет подана апелляция.

СПРАВКА:

Cпасо-Преображенский кафедральный собор станет самым крупным храмом в Приморье. Его постройка началась в 2011 году. Строительство ведется за счет пожертвований. Среди наиболее крупных спонсоров «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»), президентом которой является бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин.

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ИСТОЧНИК KP.RU