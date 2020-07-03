Концерт и выставка изделий народного творчества пройдут под открытым небом во Владивостоке в субботу, 4 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T07:36:40+03:00

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В субботу, 4 июля, Адмиральский сквер Владивостока ждет жителей и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные 160-й годовщине столицы Приморья. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в программе выступлений певец Дмитрий Калугин, скрипачка Кристина Астра, а также воспитанники творческих студий и музыкальных школ столицы Дальнего Востока. Также на площадке сквера свои изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества. Подарки ручной работы для родных и близких сможет выбрать каждый желающий.

«Большое празднование Дня города с шествием и концертом на центральной площади пришлось отложить из-за вспышки коронавирусной инфекции. Однако послабления ограничений позволили нам, хоть и в усеченном формате, провести небольшой праздник в Адмиральском сквере», — сообщили представители административно-территориального управления Ленинского района.

Концертная программа начнется в 13 часов. Выставка мастеров пройдет с 11 до 18 часов. Мэрия Владивостока призывает гостей праздника соблюдать все меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию и масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU