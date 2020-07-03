2020-07-03T08:31:59+03:00
Общество

В выходные дни в Приморье погода опять начнет портиться

Циклон, проходящий над Хабаровским краем, принесет в Приморье дожди на большую часть региона
Никита СЕРГЕЕВ
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В воскресенье на большой территории Приморья возможны дождиВ воскресенье на большой территории Приморья возможны дождиФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным Примгидромета, в субботу в континентальных районах края обойдется без осадков, и максимальные температуры останутся высокими: +26...+33 °С. Но на севере вероятны ливни с грозами. На побережье будут очаги тумана и прохладнее: +16...+22 °С.

В воскресенье фронтальные разделы циклона, который будет перемещаться над Хабаровским краем, вызовут дожди на большей части территории Приморья. Из-за осадков максимальные температуры станут на 4–8 градусов ниже, чем в субботу. Минимальные температуры останутся в пределах +9...+18 °С.

Во Владивостоке в уик-энд погода будет преимущественно облачной, туман и морось, ослабевающие днем. Температурный фон существенно не изменится: ночью +11...+14 °С, днем +18...+22 °С. В пригороде будет на 2–3 градуса теплее, сообщает пресс-служба Примгидромета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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