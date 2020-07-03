2020-07-03T09:44:15+03:00
Общество

Адвокат из Приморья «кинула» клиентку на 2 миллиона 560 тысяч рублей

Обманутой женщине пришлось искать защиты уже от юристки-мошенницы
Никита СЕРГЕЕВ
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Следственный комитет завершил расследование дела адвоката-мошенникаСледственный комитет завершил расследование дела адвоката-мошенникаФото: Иван ПЕТРОВ
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Адвокат из Приморья «кинула» клиентку на 2 миллиона 560 тысяч рублей

Обманутой женщине пришлось искать защиты уже от юристки-мошенницы

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты края. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В октябре 2016 года во Владивостоке к адвокату за юридической консультацией обратилась местная жительница, у которой власти собирались депортировать за пределы РФ сожителя — у мужчины-иностранца аннулировали разрешение на временное проживание. Адвокат решила обманным путем нажиться на проблеме клиентки. Юристка сообщила, что за 2 миллиона 560 тысяч рублей добьется отмены аннулирования на временное проживание. Миллион она возьмет себе в качестве платы за работу, а остальные деньги уйдут на взятки сотрудникам правоохранительных органов. Обманутая клиентка в несколько этапов отдала адвокату эту сумму.

Минуло два года: мужчину давно уже выдворили за пределы России и никто восстанавливать разрешение, позволяющее ему вернуться, не собирался. Тогда, окончательно убедившись в том, что ее обманули, женщина отправилась за помощью к правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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