Стащить смартфон, чтобы ограбить счет. Вор из Владивостока работал по новой схеме

3 Июль 2020 2020-07-03T11:14:56+03:00

Житель Владивостока воровал у людей мобильные телефоны, а затем снимал деньги с банковских счетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступник обчистил шестерых потерпевших на сумму более 350 тысяч рублей

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Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, обвиняемого в серии краж с банковских счетов, мошенничестве и вымогательстве: часть 3 статьи 158, часть 2 статьи 159, часть 2 статьи 159.3, пункты «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ.

В течение прошлого года мужчина то в одиночку, то с сообщником воровал у людей мобильные телефоны, а затем снимал деньги с банковских счетов.

Первая часть преступления особой затейливостью не отличалась: преступник просил у незнакомца «мобильник» позвонить и, получив телефон в руки, бросался бежать. Вторая часть криминального обогащения была посложнее. Пользуясь услугой «мобильный банк» или установленным в смартфоне приложением, вор переводил деньги на подконтрольный ему банковский счет.

До задержания сотрудниками полиции, мужчина сумел стащить у 6 потерпевших более 350 тысяч рублей. При этом в отношении одного из них преступник совершил вымогательство крупной суммы под видом сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первореченский районный суд Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU