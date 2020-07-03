СИЗО-1 Владивостока проголосовало «За» поправки в Конституцию

3 Июль 2020 2020-07-03T12:48:41+03:00

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В день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации свое избирательное право реализовали более 1400 подозреваемых и обвиняемых в СИЗО-1, 2, 3 и 4, а также осужденные без лишения свободы – более 150 в ИЦ-1 и более 100 граждан, находящихся под домашним арестом.

В СИЗО-1 избирательный участок открылся в присутствии начальника ГУФСИН генерал-майора внутренней службы Вадима Версткина. Здесь голосовали как арестанты, так и сотрудники учреждения. По данным краевой избирательной комиссии, всего на этом участке могли проголосовать 905. Все они, как вы понимаете, и проголосовали, явка по участку 100%. Против поправок в Конституцию высказались 317 человек, или 35,03% от голосовавших. Большинство – за, 566 человек (62,54%). Довольно много тех, кто испортил бюллетени. Таких в СИЗО-1 было 22 человека.

Фото: предоставлено ГУФСИН России по Приморскому краю

- Голосование прошло с учетом необходимых санитарно-противоэпидемических мер в строгом соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

Фото: предоставлено ГУФСИН России по Приморскому краю

Напомним, всего в Приморье за поправки проголосовало, по данным крайизбиркома, 723 089 человека, или 78,86%. Это выше чем в среднем по стране. Явка составила более 62%.

Фото: предоставлено ГУФСИН России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU