Фермеры Приморья в опасности, жители четырех районов края могут остаться без урожая

4 Июль 2020 2020-07-04T03:45:12+03:00

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Дождливое начало лета может оставить в Приморье без урожая некоторые фермерские угодья. По сообщению портала «Примпогода», речь идет о хозяйствах в четырех районах края. Согласно исследованиям специалистов, неблагоприятная ситуация сложилась из-за переувлажнения верхнего слоя почвы.

По данным агрометеорологических наблюдений метеостанции Чугуевка, опасное агрометеорологическое явление сохраняется в Чугуевском районе 20 дней. В Кировском районе переувлажнение почвы формировалось в течение 32 дней. В Лесозаводском районе почва перенасыщена влагой уже 24 дня, а в Спасском районе – в течение 23 дней.

Специалисты отмечают, что перенасыщение водой верхнего слоя земли не только осложняет полевые работы, но и ведет к значительному снижению урожайности. По прогнозам метеорологов, в ближайшие два дня ситуация особо не изменится. Оптимистичности ситуации пока не прибавляет и прогноз погоды. Очередной циклон принесет в Приморье продолжительные осадки. Погода в крае испортится уже в воскресенье. В некоторых районах дожди будут идти до середины новой недели.

Скоро накроет: очередной циклон принесет в Приморье дожди и похолодание

Погода в крае испортится в воскресенье (подробнее...)

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ИСТОЧНИК KP.RU