Плюс 69 новых случаев в Приморье: оперштаб рассказал, где больше всего заболевших COVID-19

4 Июль 2020 2020-07-04T06:34:50+03:00

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Оперштаб по борьбе с СОVID-19 в Приморье, отмечает, что темп распространения заболевания в крае начал снижаться. Однако эпидемиологическая обстановка еще не наладилась до конца. Показатели заболеваемости, хоть и ниже других регионов, но новые случаи по-прежнему выявляются.

Всего в крае с начала пандемии коронавирусная инфекция обнаружена у 4602 человек.

– Заболевание подтверждено еще у 69 человек. Темп прироста составил 1,5% – меньше, чем за предыдущие сутки, – отметили специалисты регионального штаба, добавив, что на сегодняшний день обследовано более 172 тысяч человек.

Больше всего новых случаев заболевания снова выявлено во Владивостоке, здесь диагноз подтвердился у 34 человек. Также лидирует по числу заболевших COVID-19 Находка, диагноз поставили еще 23 пациентам. Прирост отмечается в Артемовском городском округе – 7 заболели еще 7 местных жителей. В Партизанске выявлено 3 случая. В Хрольском районе 2 заболевших.

Стало известно о новой смерти. С коронавирусной инфекцией не справился мужчина. Всего болезнь унесла жизни 50 человек. Напомним, в Приморье до 15 июля продлен режим повышенной готовности, действующий с середины марта. Соблюдение «социальной дистанции» и масочный режим остаются обязательным условием.

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ИСТОЧНИК KP.RU