Во Владивостоке пьяный водитель угробил молодую женщину
В пригороде Владивостоке по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП. Автомобилист не справился с управлением и машина съехала с дороги, врезавшись в фонарный столб. В момент происшествия в салоне находилась 40-летняя женщина. Спасти пострадавшую не удалось, пассажирка скончалась на месте аварии.
Как выяснили полицейские, Toyota Gaya двигалась со стороны улицы пшеничной в направлении Маковского. За рулем находился 27-летний водитель. В какой-то момент автолюбитель потерял управление и машина перевернулась. Пассажирка, находившаяся на заднем сиденье авто, не была пристегнута. Травмы, полученные женщиной оказались смертельными.
Полицейские, прибывшие на место происшествия заподозрили, что мужчина пьян.
– Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прокомментировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.
По факту грубого нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели человека, уже возбуждено уголовное дело. Нерадивый автолюбитель сейчас под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU