2020-07-04T07:09:45+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пьяный водитель угробил молодую женщину

Мужчину взяли под стражу, от прохождения освидетельствования он отказался
Ярослав ЮРИН
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В ДТП погибла пассажиркаВ ДТП погибла пассажиркаФото: 25.mvd.ru
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В пригороде Владивостоке по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП. Автомобилист не справился с управлением и машина съехала с дороги, врезавшись в фонарный столб. В момент происшествия в салоне находилась 40-летняя женщина. Спасти пострадавшую не удалось, пассажирка скончалась на месте аварии.

Как выяснили полицейские, Toyota Gaya двигалась со стороны улицы пшеничной в направлении Маковского. За рулем находился 27-летний водитель. В какой-то момент автолюбитель потерял управление и машина перевернулась. Пассажирка, находившаяся на заднем сиденье авто, не была пристегнута. Травмы, полученные женщиной оказались смертельными.

Полицейские, прибывшие на место происшествия заподозрили, что мужчина пьян.

– Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прокомментировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

По факту грубого нарушения правил дорожного движения, которое привело к гибели человека, уже возбуждено уголовное дело. Нерадивый автолюбитель сейчас под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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