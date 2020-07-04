2020-07-04T11:41:28+03:00
Происшествия

На популярном пляже Владивостока автомобилист дважды переехал женщину

Родственники пока самостоятельно пытаются найти нерадивого водителя
Милана СОКОЛ
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Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожиеСкорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожиеФото: Милана СОКОЛ
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Чудовищная история произошла 3 июля на пляже Кунгасный во Владивостоке. Под колесами авто вечером оказалась жительница города, которая попросту возвращалась по территории пляжа домой. Как уверяет сама пострадавшая, машина дважды переехала ей ноги, после чего водитель скрылся.

ЧП произошло в темное время суток. Конечно маловероятно, но возможно, автомобилист даже не понял, что наехал на человека.

- Мама шла от беседок на пляже, было темно. В какой-то момент ее задела машина, она упала, после чего почувствовала резкую боль. Авто проехало ей по ногам. От шока она даже не успела закричать. Говорит, что водитель остановился, выглянул из окна, видимо подумал, что на что-то наехал. Еще раз сдал назад, снова проехал по ногам и после этого скрылся, - рассказала корреспонденту дочь пострадавшей женщины.

Номер и марку машины сбитая горожанка запомнить не успела. Лежащую на дороге женщину заметили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее перелом ноги в двух местах и сильный ушиб второй конечности. Пациентке наложили гипс, после чего родные отвезли ее домой. В понедельник родственники заберут необходимые справки с медицинского учреждения, после чего планируют написать заявление в полицию.

Пока же семья ищет очевидцев происшествия, возможно у кого-то остались записи с видеорегистраторов. Инцидент произошел 3 июля около 22:00. Всех, кто может помочь в поиске водителя, просят обращаться по телефону: 8950-288-65-00 - Оксана. Также передать информацию можно по телефону редакции, указанному ниже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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