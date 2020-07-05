2020-07-05T02:11:26+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 июля 2020: легкая облачность и умеренный ветер

Сегодня погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 июля 2020: легкая облачность и умеренный ветерПогода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 июля 2020: легкая облачность и умеренный ветерФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 5 июля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". По всему краю ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах края стоит ожидать туман. Ветер будет дуть с юга, а его силу синоптики определяют, как умеренный. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +30°C.

Во Владивостоке солнца ждать не стоит, ибо под влиянием атмосферного давления будет преобладать переменная облачность. Примечательно, что утро жители Владивостока встретят под слабую морось. Ожидается также туман, который будет постепенно ослабевать и полностью исчезнет к середине дня. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером он усилится . Воздух прогреется до +21°C.

В Уссурийске также стоит ожидать весь день переменную облачность, но при этом будет без осадков. Умеренный ветер будет дуть с юга, а температура воздуха составит +25...+27°C.

В Находке также не стоит ждать яркого солнца - переменная облачность, утром, как и во Владивостоке, слабая морось, туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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