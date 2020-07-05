С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний

5 Июль 2020 2020-07-05T03:27:13+03:00

На этот раз будут тестировать котельную №3 и №61. Испытания продлятся до 12 июля

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Во Владивостоке с понедельника, 6 июля, начинается очередной этап гидравлических испытаний. Специалистам предстоить протестировать сети котельной №3 и котельной №61. Сами испытания закончатся 12 июля.

Традиционно, во время гидравлических испытаний будет отсутствовать горячая вода у части жителей Владивостока. В частности с 6 июля от горячего водоснабжения будут временно отключены дома по следующим адресам.

- Серово, 3

- Полетаево, 17

- Брюллова, 2

- Глинки, 12, 10, 8А, 23

- Серово, 9

- Шишкина, 4

- Чайковского, 2

- Маковского, 41

-Порт-Артурская 42б,42в,42д,46а, 68

- Мусонная 11А

- Лермонтова 58,60,62,64,64А,67,68,68А,68Б,69,70,71,75/1, 77,77/1,79,79А,79/1,79/2,79/3,81,83, 85,85/1,85/2,91,91/2,93,95,97,99

- Чичерина 4,8,10,18

- Курчатова 33,35,44

- Бегова 6,8,12

- 2-я Шоссейная 5,7

В случае обнаружения порыва на каком-либо участке, необходимо будет оперативно устранить поломку. Именно поэтому у некоторых потребителей горячая вода может отсутствовать большее время.

ИСТОЧНИК KP.RU