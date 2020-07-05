С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
Во Владивостоке с понедельника, 6 июля, начинается очередной этап гидравлических испытаний. Специалистам предстоить протестировать сети котельной №3 и котельной №61. Сами испытания закончатся 12 июля.
Традиционно, во время гидравлических испытаний будет отсутствовать горячая вода у части жителей Владивостока. В частности с 6 июля от горячего водоснабжения будут временно отключены дома по следующим адресам.
- Серово, 3
- Полетаево, 17
- Брюллова, 2
- Глинки, 12, 10, 8А, 23
- Серово, 9
- Шишкина, 4
- Чайковского, 2
- Маковского, 41
-Порт-Артурская 42б,42в,42д,46а, 68
- Мусонная 11А
- Лермонтова 58,60,62,64,64А,67,68,68А,68Б,69,70,71,75/1, 77,77/1,79,79А,79/1,79/2,79/3,81,83, 85,85/1,85/2,91,91/2,93,95,97,99
- Чичерина 4,8,10,18
- Курчатова 33,35,44
- Бегова 6,8,12
- 2-я Шоссейная 5,7
В случае обнаружения порыва на каком-либо участке, необходимо будет оперативно устранить поломку. Именно поэтому у некоторых потребителей горячая вода может отсутствовать большее время.
ИСТОЧНИК KP.RU