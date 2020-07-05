65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье
За последние сутки с болезнью справилось 13 человек
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье
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Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Приморье озвучил новые данные по заболеваемости.
Так по состоянию на утро, 5 июля, в Приморье выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. 85% заражений приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15. Всего с начала пандемии заболели 4 667 человек.
С вирусом не справился 51 пациент, в том числе один за последние сутки.
Выздоровели уже 3077 пациентов. 13 человек победили болезнь в последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU