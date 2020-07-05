2020-07-05T03:38:52+03:00
Общество

65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье

За последние сутки с болезнью справилось 13 человек
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Приморье озвучил новые данные по заболеваемости.

Так по состоянию на утро, 5 июля, в Приморье выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки. 85% заражений приходится на три города: Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15. Всего с начала пандемии заболели 4 667 человек.

С вирусом не справился 51 пациент, в том числе один за последние сутки.

Выздоровели уже 3077 пациентов. 13 человек победили болезнь в последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье
Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 5 июля 2020: легкая облачность и умеренный ветер
На популярном пляже Владивостока автомобилист дважды переехал женщину
Во Владивостоке пьяный водитель угробил молодую женщину
Плюс 69 новых случаев в Приморье: оперштаб рассказал, где больше всего заболевших COVID-19
Снова смерть: коронавирус унес жизни полсотни приморцев
Фермеры Приморья в опасности, жители четырех районов края могут остаться без урожая
Приморье получит поддержку от Фонда Тимченко в рамках программы «Фонд плюс регионы»
СИЗО-1 Владивостока проголосовало «За» поправки в Конституцию
Стащить смартфон, чтобы ограбить счет. Вор из Владивостока работал по новой схеме
Фарфор, акварели и исторические фото: выставка «Влад и Восток» открылась в столице Приморья
Адвокат из Приморья «кинула» клиентку на 2 миллиона 560 тысяч рублей
Имена лучших учеников 2020 года стали известны в Приморье
В выходные дни в Приморье погода опять начнет портиться
Концерт и выставка изделий народного творчества пройдут под открытым небом во Владивостоке в субботу, 4 июля
Выплатить почти 350 миллионов рублей строителям собора во Владивостоке обязал РПЦ суд в Хабаровске
Браконьер из КНДР, напавший на пограничников из Приморья, получил 4 года лишения свободы
От короновируса умер еще один житель Приморья
Партийный маскот поздравил жителей и гостей Владивостока с юбилеем столицы Приморья
Приморский сафари-парк за два месяца эпидемии нашел 55 опекунов
«Прям газку поддал»: два «одиночества» встретились на дороге Владивостока