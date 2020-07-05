5 Июль 2020 2020-07-05T04:46:40+03:00

В Приморье от коронавируса скончался еще один человек

Таким образом с начала эпидемии в Приморском крае болезнь унесла жизнь 51 человека

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Согласно обновленной информации оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Приморье, еще один человек не справился со смертельно-опасной болезнью.

Таким образом, с начала эпидемии в Приморском крае COVID-19 унес жизни 51 человека.

Вместе с тем отмечается снижение темпа прироста заболевших смертельно опасной инфекцией в Приморском крае. На сегодняшний день он составляет 1,5%.

Напомним, за последние сутки в Приморье выявлено 65 новых случаев заболевания COVID-19. Большая часть, а это 85% заражений, приходится на Находку – 21 пациент, Владивосток – 20 и Уссурийск – 15. Всего с начала пандемии заболели 4 667 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU