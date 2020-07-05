Центр Владивостока украсит арт-объект в честь конституции России

5 Июль 2020 2020-07-05T05:31:41+03:00

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В центре Владивостока появится еще один арт-объект, призваный не только украсить город, но и закрепить память о важном для всей страны решении.

Инициатива молодежи завершает большой проект «Волонтеры Конституции». К нему в Приморском крае присоединилось более сотни молодых граждан. Для сохранения памяти о значимом событии, инициативная группа молодежи при поддержке администрации Владивостока, Центра содействия развитию молодежи Приморья решила нарисовать тематическое граффити в центре дальневосточной столицы.

Арт-объект представляет из себя изображение триколора, в основании которого размещена матрешка. Граффити появится на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская.

«Эскиз ребята разрабатывали сами, на изображение они переложили все их чувства, связанные с патриотизмом, уважением к Родине. Матрешка, которая появится в основании триколора – символ сохранения культурного наследия», – отмечают организаторы, добавляя, что в планах «оживить» не один объект в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU