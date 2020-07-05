5 Июль 2020 2020-07-05T05:43:11+03:00

За кражу велосипеда за 5 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жертва вора заявила, что для нее это существенный ущерб

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Приморец может попасть за решетку на пять лет из-за кражи велосипеда, который был оценен в пять тысяч рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась жительница села Красный Яр. Она заявила, что кто-то угнал ее велосипед, который она же и оценила в пять тысяч рублей.

Полицейским не составило труда найти подозреваемого, им оказался 27-летний житель села Корсаковка. В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что приехал в село Красный Яр в гости. Около одного из домов заметил бесхозный велосипед и решил покататься.

В отношении велосипедного вора возбуждено уголовное дело за кража, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU