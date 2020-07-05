Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ
Два противолодочных самолёта морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота (ТОФ) с аэродромов на Камчатке и в Приморском крае, совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.
За две недели до перелета экипажи Ил-38Н в районах базирования отрабатывали парный взлет, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.
В ходе 12-ти часового перелёта с одной посадкой для дозаправки топливом, экипажи совершенствовали технику пилотирования в строю.
В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.
Планируется, что тренировочные полеты начнутся уже в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU