Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ

5 Июль 2020 2020-07-05T08:17:41+03:00

Два противолодочных самолёта морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ Фото: Александр ГЛУЗ

Два противолодочных самолёта Ил-38Н аэродромов на Камчатке и в Приморском крае, совершили перелет на аэродром Кипелово

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Два противолодочных самолёта морской авиации Ил-38Н Тихоокеанского флота (ТОФ) с аэродромов на Камчатке и в Приморском крае, совершили перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Дальность перелета составила более 8 тысяч километров.

За две недели до перелета экипажи Ил-38Н в районах базирования отрабатывали парный взлет, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.

В ходе 12-ти часового перелёта с одной посадкой для дозаправки топливом, экипажи совершенствовали технику пилотирования в строю.

В Вологодской области летчики морской авиации ТОФ будут проходить подготовку к воздушной части главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля.

Планируется, что тренировочные полеты начнутся уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU