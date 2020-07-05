Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке

5 Июль 2020 2020-07-05T10:16:39+03:00

Вооруженный пистолетом преступник забрал у него различные товары и скрылся на автомобил

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В полицию с сообщением о грабеже обратился продавец одного из павильонов, занимающийся продажей сухофруктов. По его словам, вооруженный пистолетом преступник забрал у него различные товары и скрылся на автомобиле.

Пострадавший уроженец Таджикистана рассказал, что днем в его торговую точку в Первореченском районе зашел вооруженный пистолетом мужчина в спортивном костюме кавказской внешности с бородой.

Налетчик под угрозой расправы забрал у продавца сухофрукты и другие продукты, а затем быстро сел в Toyota Aqua и уехал с места преступления. Пострадавший 48-летний торговец обратился за помощью в полицию и сообщил о нападении.

Мужчина описал внешность грабителя, а стражи порядка приступили к установлению личности подозреваемого. Поиски вооруженного преступника продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU