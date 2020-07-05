Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке
В полицию с сообщением о грабеже обратился продавец одного из павильонов, занимающийся продажей сухофруктов. По его словам, вооруженный пистолетом преступник забрал у него различные товары и скрылся на автомобиле.
Пострадавший уроженец Таджикистана рассказал, что днем в его торговую точку в Первореченском районе зашел вооруженный пистолетом мужчина в спортивном костюме кавказской внешности с бородой.
Налетчик под угрозой расправы забрал у продавца сухофрукты и другие продукты, а затем быстро сел в Toyota Aqua и уехал с места преступления. Пострадавший 48-летний торговец обратился за помощью в полицию и сообщил о нападении.
Мужчина описал внешность грабителя, а стражи порядка приступили к установлению личности подозреваемого. Поиски вооруженного преступника продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU