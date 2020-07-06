2020-07-06T00:42:37+03:00
Общество

Новую неделю Приморье встречает туманом и дождем

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в понедельник
Милана СОКОЛ
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В некоторых районах края пройдет дождьВ некоторых районах края пройдет дождьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несмотря на опасения специалистов, в выходные погода в Приморье оказалась довольно комфортной. В начале новой недели край находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления и местами сохраняется вероятность дождя. По прогнозам синоптиков «Примгидромета», утром в отдельных районах туман. При южном умеренном ветре воздух прогреется до +17...+31°C.

Во Владивостоке 6 июля облачно, утром морось (вероятность 100 %), местами туман. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +17...+19°C.

Теплую погоду обещают синоптики в Уссурийске. Здесь в понедельник переменная облачность, без осадков. При южном умеренном ветре температура воздуха составит +25...+27°C.

В Находке в первый рабочий день недели переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

Вода в Амурском заливе прогреется до +18°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +19°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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