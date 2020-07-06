2020-07-06T01:11:35+03:00
Происшествия

Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке

Парня ищут уже пять дней. Похожего молодого человека видели в нескольких районах края
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Вячеслав перестал выходить на связь 1 июля. Фото: primpoisk25Вячеслав перестал выходить на связь 1 июля. Фото: primpoisk25
Изменить размер текста:

20-летний Вячеслав Гордеев перестал выходить на связь 1 июля. Молодой человек ушел из квартиры на Красного Знамени, 129 и до настоящего момента о нем ничего не известно. Обеспокоенные родственники и волонтеры пытаются найти парня.

В чем именно Вячеслав вышел из дома, никто не видел, поэтому приметы по одежде составить в этот раз не выходит. Зато у парня довольно яркая внешность и есть отличительные черты, это должно помочь в его опознании.

На вид молодому человеку 18-22. Рост 178 сантиметров, глаза зеленые, волосы светлые. Из характерных отличительных черт – татуировка в виде птицы на шее, в области кадыка.

В социальных сетях Приморья, некоторые местные жители, уверяют, что видели похожего парня.

«Похожего человека видел в Уссурийске, когда проходил по площади 1-го июля. Обратил внимание на шею, что там тату с какой-то птицей. Он шел с другим парнем», «Я подвозил 4 июля, по татуировке узнал. Были вчетверо, трое парней и одна девушка. Ехали с Сахалинской на Стрельникова» – делятся пользователи интернета.

Однако несмотря на эти сообщения, найти Вячеслава пока не удалось.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просят позвонить по телефону 8914-073-79-75. Семья парня очень волнуется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус снова унес жизнь в Приморье
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске
Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье
«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Кировском и Дальнереченском районах Приморья еще есть ограничения для проезда машин
Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон
«Что ты такое?»: необычная машина замечена на улицах Владивостока
«Похоже пьяные»: неуправляемая машина «собрала» леера на скоростной приморской трассе
Житель Приморья убил подругу жены
Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров
«В гостинках всегда творяся чудеса»: во Владивостоке мужчина напал на авто
Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке
Новую неделю Приморье встречает туманом и дождем
Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке
Беговому клуб RunDnsRun 6 лет: тысяча бесплатных пробежек и сотни добрых дел
Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ
За кражу велосипеда за 5 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет тюрьмы
Центр Владивостока украсит арт-объект в честь конституции России
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье