Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке

6 Июль 2020 2020-07-06T01:11:35+03:00

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20-летний Вячеслав Гордеев перестал выходить на связь 1 июля. Молодой человек ушел из квартиры на Красного Знамени, 129 и до настоящего момента о нем ничего не известно. Обеспокоенные родственники и волонтеры пытаются найти парня.

В чем именно Вячеслав вышел из дома, никто не видел, поэтому приметы по одежде составить в этот раз не выходит. Зато у парня довольно яркая внешность и есть отличительные черты, это должно помочь в его опознании.

На вид молодому человеку 18-22. Рост 178 сантиметров, глаза зеленые, волосы светлые. Из характерных отличительных черт – татуировка в виде птицы на шее, в области кадыка.

В социальных сетях Приморья, некоторые местные жители, уверяют, что видели похожего парня.

«Похожего человека видел в Уссурийске, когда проходил по площади 1-го июля. Обратил внимание на шею, что там тату с какой-то птицей. Он шел с другим парнем», «Я подвозил 4 июля, по татуировке узнал. Были вчетверо, трое парней и одна девушка. Ехали с Сахалинской на Стрельникова» – делятся пользователи интернета.

Однако несмотря на эти сообщения, найти Вячеслава пока не удалось.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, просят позвонить по телефону 8914-073-79-75. Семья парня очень волнуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU