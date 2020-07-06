2020-07-06T06:27:52+03:00
Происшествия

«В гостинках всегда творяся чудеса»: во Владивостоке мужчина напал на авто

Неадекватное поведение запечатлел очевидец, но возразить дебоширу никто не спешил [видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке парень начал бить машину во двореВо Владивостоке парень начал бить машину во двореФото: принтскрин видео.
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Странную сцену в заснял на видео свидетель в одном из дворов Владивостока. На кадрах с камеры мобильного телефона заметно, как мужчина среди бела дня пытается разбить авто. Свое или чужое – пока не ясно, но предотвратить порчу имущества никто не решился.

Необычный инцидент произошел во дворе дома № 46 на Некрасовской, так называемая гостинка. Стоит отметить, что своеобразная парковка развернулась здесь на небольшом участке возле магазина. Вечером территорию охраняют, а днем она просто служит для стоянки клиентов магазина и жителей близлежащих домов.

Во дворе многоэтажки Владивостока неизвестный начал бить авто.Видео: dps_vl

Что именно послужило причиной агрессивного поведения мужчины – остается за кадром. Судя по видео, нападавший решил разбить авто, нанося удары руками и ногами в стекла и двери. Можно предположить, что парень забыл ключи и это его машина. Но согласитесь, подобный способ открытия авто мягко говоря негуманный.

Примечательно, что на протяжении всей съемки, ни сам автор, ни другие жители дома даже не попытались сделать замечание или поинтересоваться в причинах происходящего. Но полицию все же вызывали, по крайней мере так уверяют очевидцы в социальных сетях.

«В гостинках всегда творяся чудеса», «Ну что ты снимаешь? Скинь на бошку его тупую что-то, главное же видюху снять» «Какую борзянку вы пьете в этом году? Народ уже совсем с ума сошел» – негодуют пользователи Инстаграма.

Судя по всему, в причинах неадекватного поведения теперь предстоит разобраться специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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