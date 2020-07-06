2020-07-06T02:36:47+03:00
Общество

Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров

Трое жителей Хасанского района, выловившие деликатесов на 230 тысяч рублей, могут попасть за решетку на 5 лет [видео]
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Один из задержанных ловцов трепанга. Фото: УМВД России по Приморскому краюОдин из задержанных ловцов трепанга. Фото: УМВД России по Приморскому краю
Изменить размер текста:

Суд ждет троих жителей Хасанского района Приморья. Мужчины обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Задержали браконьеров во время очередного рейда, проводимого в период нереста дальневосточного трепанга в конце апреля в заливе Посьета Японского моря. Сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю, Пограничного управления ФСБ и Росгвардии под общей координацией Управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у троих любителей незаконного лова 169 особей живого трепанга и морского гребешка. Ущерб, который мог бы быть нанесен природе, превысил 230 тысяч рублей. Обитателей моря выпустили в естественную среду обитания.

В Приморье задержаны браконьеры, добывавшие трепанга.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Теперь «рыбакам» светит уголовная статья, по которой можно получить лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, возможен штраф до миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

СПРАВКА:

Дальневосточный трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации: его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус снова унес жизнь в Приморье
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске
Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье
«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Кировском и Дальнереченском районах Приморья еще есть ограничения для проезда машин
Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон
«Что ты такое?»: необычная машина замечена на улицах Владивостока
«Похоже пьяные»: неуправляемая машина «собрала» леера на скоростной приморской трассе
Житель Приморья убил подругу жены
Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров
«В гостинках всегда творяся чудеса»: во Владивостоке мужчина напал на авто
Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке
Новую неделю Приморье встречает туманом и дождем
Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке
Беговому клуб RunDnsRun 6 лет: тысяча бесплатных пробежек и сотни добрых дел
Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ
За кражу велосипеда за 5 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет тюрьмы
Центр Владивостока украсит арт-объект в честь конституции России
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье