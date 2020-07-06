Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров
Суд ждет троих жителей Хасанского района Приморья. Мужчины обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Задержали браконьеров во время очередного рейда, проводимого в период нереста дальневосточного трепанга в конце апреля в заливе Посьета Японского моря. Сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю, Пограничного управления ФСБ и Росгвардии под общей координацией Управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у троих любителей незаконного лова 169 особей живого трепанга и морского гребешка. Ущерб, который мог бы быть нанесен природе, превысил 230 тысяч рублей. Обитателей моря выпустили в естественную среду обитания.
В Приморье задержаны браконьеры, добывавшие трепанга.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Теперь «рыбакам» светит уголовная статья, по которой можно получить лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, возможен штраф до миллиона рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
СПРАВКА:
Дальневосточный трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации: его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU