Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров

6 Июль 2020 2020-07-06T02:36:47+03:00

Один из задержанных ловцов трепанга. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Трое жителей Хасанского района, выловившие деликатесов на 230 тысяч рублей, могут попасть за решетку на 5 лет [видео]

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Суд ждет троих жителей Хасанского района Приморья. Мужчины обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Задержали браконьеров во время очередного рейда, проводимого в период нереста дальневосточного трепанга в конце апреля в заливе Посьета Японского моря. Сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю, Пограничного управления ФСБ и Росгвардии под общей координацией Управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у троих любителей незаконного лова 169 особей живого трепанга и морского гребешка. Ущерб, который мог бы быть нанесен природе, превысил 230 тысяч рублей. Обитателей моря выпустили в естественную среду обитания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788858" frameborder="0"></iframe> В Приморье задержаны браконьеры, добывавшие трепанга.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Теперь «рыбакам» светит уголовная статья, по которой можно получить лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме того, возможен штраф до миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

СПРАВКА:

Дальневосточный трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации: его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.

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ИСТОЧНИК KP.RU