«Похоже пьяные»: неуправляемая машина «собрала» леера на скоростной приморской трассе

6 Июль 2020 2020-07-06T03:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Не вошли в поворот» – заявляют одни, «Да они же пьяные» – отмечают другие, обсуждая аварию, которая произошла в Надеждинском районе Приморья. ДТП с участием Ноnda Saber засняли проезжающие мимо автолюбители. Судя по кадрам, экипаж не особо огорчился.

ДТП случилось перед развязкой на поселок Новый при движении с Де-Фриза. На видео заметно, что авто получило значительные кузовные повреждения от столкновения с леерным ограждением. Кстати, аварии в этом месте случаются довольно часто, не исключено, что водитель, как и многие его предшественники, не выбрал безопасную скорость движения на затяжном повороте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788859" frameborder="0"></iframe> Машина протаранила леера на трассе в Приморье.Видео: dps_mesto

Возможно у ДТП были и другие причины. Очевидцы усомнились в трезвости экипажа. После столкновения молодые люди не самой твердой походкой отправились осматривать результаты своего маневра.

– Хотели остановиться помочь. Но поняли, что ребята особо в помощи не нуждаются. Да и вообще им весело, – поделились автолюбители.

пресс-службе УМВД ГИБДД России по Приморскому краю отметили, что данных о пострадавших и самой аварии к ним пока не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU