«Что ты такое?»: необычная машина замечена на улицах Владивостока
Обычный для северных районов автомобиль, но крайне непривычный для города – запечатлели очевидцы во Владивостоке. Чудо автопрома, движущееся по главной дороге в Первомайском районе, вызвало много вопросов. Спешим ответить на некоторые из них.
Снегоболотоход удивил автомобилистов Владивостока.Видео: stckingoffroad
«Что ты такое?» – недоумевают местные жители в социальных сетях. Судя по видео, авто с гигантскими колесами – снегоболотоход. Название у этой модели «Нива Бронто Марш». Автомобиль способен преодолевать заснеженную и болотистую местность, песчаные карьеры и водные преграды, словом настоящий вездеход. Благодаря шинам сверхнизкого давления машина не повреждает верхний слой почвы.
Естественно, что большинство приморцев удивились, встретив подобное авто в городе. В основном вездеходы приобретают жители северных широт, лесные хозяйства или спасательные службы. Также подобные машины пользуются спросом у заядлых рыбаков или охотников, так что вполне вероятно, что во Владивостоке замечен кто-то из них.
Вездеход, созданный на базе «Нивы» был презентован на Московском автосалоне еще 1995 году. Однако для Владивостока, такая машина действительно редкость. Средняя цена на авто по России 1 200 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU