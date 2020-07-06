2020-07-06T04:11:11+03:00
Общество

Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон

Домашние гонки команды «Восток» из-за реконструкции стадиона «Авангард» пройдут не в столице края
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

12 июля приморская команда по спидвею «Восток» впервые в сезоне выйдет на трек. В первом туре командного чемпионата России гонщики из Приморья будут бороться за победу с «Турбиной» из Балаково.

В этом году из-за эпидемии коронавируса командный чемпионат России по спидвею пройдет в урезанном формате. Начало соревнований пришлось отодвинуть с мая на июль и за чемпионский титул будут бороться только четыре команды. Среди них, естественно, «Восток», ставший чемпионом в прошлого года.

Но главным изменением для приморских болельщиков станет место проведения соревнований. Из-за реконструкции стадиона «Авангард» все гонки пройдут на стадионе «Патриот» в Уссурийске.

Четыре первые гонки «Восток» проведет на выезде. А первая домашняя гонка состоится лишь 18 августа: «Восток» поборется с тольяттинской «Мега-Ладой». Впрочем, сообщается, что календарь соревнований может измениться.

Календарь гонок команды «Восток»:

12 июля «Турбина» — «Восток»

15 июля «Башкирия» — «Восток»

18 июля «Мега-Лада» — «Восток»

28 июля «Башкирия» — «Восток»

18 августа «Восток» — «Мега-Лада»

20 августа «Восток» — «Мега-Лада»

25 августа «Восток» — «Турбина»

27 августа «Восток» — «Турбина»

15 сентября «Мега-Лада» — «Восток»

17 сентября «Турбина» — «Восток»

11 октября «Восток» — «Башкирия»

14 октября «Восток» — «Башкирия»

— В этом году, как и в прошлом, за нашу команду будут выступать Марк Карион, Виталий Котляр, Никита Коровко, Павел Лагута, Василий Краснокутский, а также двое новичков — Никита Смышников и Денис Башмаков. Все ребята являются воспитанниками приморского спидвея, — подчеркнул главный тренер «Востока» Игорь Столяров.

Лидеры команды: Артем и Григорий Лагута, а также Сергей Логачев — находятся в Польше и, вероятно, пропустят стартовые встречи чемпионата.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус снова унес жизнь в Приморье
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске
Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье
«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Кировском и Дальнереченском районах Приморья еще есть ограничения для проезда машин
Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон
«Что ты такое?»: необычная машина замечена на улицах Владивостока
«Похоже пьяные»: неуправляемая машина «собрала» леера на скоростной приморской трассе
Житель Приморья убил подругу жены
Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров
«В гостинках всегда творяся чудеса»: во Владивостоке мужчина напал на авто
Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке
Новую неделю Приморье встречает туманом и дождем
Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке
Беговому клуб RunDnsRun 6 лет: тысяча бесплатных пробежек и сотни добрых дел
Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ
За кражу велосипеда за 5 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет тюрьмы
Центр Владивостока украсит арт-объект в честь конституции России
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье