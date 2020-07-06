Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон

6 Июль 2020 2020-07-06T04:11:11+03:00

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12 июля приморская команда по спидвею «Восток» впервые в сезоне выйдет на трек. В первом туре командного чемпионата России гонщики из Приморья будут бороться за победу с «Турбиной» из Балаково.

В этом году из-за эпидемии коронавируса командный чемпионат России по спидвею пройдет в урезанном формате. Начало соревнований пришлось отодвинуть с мая на июль и за чемпионский титул будут бороться только четыре команды. Среди них, естественно, «Восток», ставший чемпионом в прошлого года.

Но главным изменением для приморских болельщиков станет место проведения соревнований. Из-за реконструкции стадиона «Авангард» все гонки пройдут на стадионе «Патриот» в Уссурийске.

Четыре первые гонки «Восток» проведет на выезде. А первая домашняя гонка состоится лишь 18 августа: «Восток» поборется с тольяттинской «Мега-Ладой». Впрочем, сообщается, что календарь соревнований может измениться.

Календарь гонок команды «Восток»:

12 июля «Турбина» — «Восток»

15 июля «Башкирия» — «Восток»

18 июля «Мега-Лада» — «Восток»

28 июля «Башкирия» — «Восток»

18 августа «Восток» — «Мега-Лада»

20 августа «Восток» — «Мега-Лада»

25 августа «Восток» — «Турбина»

27 августа «Восток» — «Турбина»

15 сентября «Мега-Лада» — «Восток»

17 сентября «Турбина» — «Восток»

11 октября «Восток» — «Башкирия»

14 октября «Восток» — «Башкирия»

— В этом году, как и в прошлом, за нашу команду будут выступать Марк Карион, Виталий Котляр, Никита Коровко, Павел Лагута, Василий Краснокутский, а также двое новичков — Никита Смышников и Денис Башмаков. Все ребята являются воспитанниками приморского спидвея, — подчеркнул главный тренер «Востока» Игорь Столяров.

Лидеры команды: Артем и Григорий Лагута, а также Сергей Логачев — находятся в Польше и, вероятно, пропустят стартовые встречи чемпионата.

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ИСТОЧНИК KP.RU