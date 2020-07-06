В Кировском и Дальнереченском районах Приморья еще есть ограничения для проезда машин

6 Июль 2020 2020-07-06T04:31:12+03:00

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Приморья проезд по которым был ограничен из-за переливов воды, движение автотранспорта уже возобновилось, а повреждения дорожного полотна были устранены специалистами Примавтодора, сообщило министерство ГО и ЧС края. Паводковая обстановка в регионе признана стабильной. Затопленными остаются пойменные участки отдельных рек центральных и западных районов.

«На данный момент ограничен проезд для легкового автотранспорта только в Кировском районе, на подъезде к селу Подгорное — там наблюдаются переливы глубиной до 40 сантиметров, но уровень воды стабильно падает. Небольшие переливы воды отмечены и на дороге Марьевка—Поляны в Дальнереченском районе, но на движение автомобилей это не влияет — ситуация под контролем», — уточнили представители министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU