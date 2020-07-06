Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик

6 Июль 2020 2020-07-06T05:04:52+03:00

Теперь все участники программы лояльности смогут списать бонусы на недвижимость

Изменить размер текста: A A

К программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» присоединился ДомКлик, сервис для поиска, покупки и продажи недвижимости, входящий в экосистему Сбербанка.

Теперь все участники программы лояльности смогут списать накопленные бонусы СПАСИБО на оплату услуг по продвижению и оценке стоимости недвижимости:

- услуги по продвижению объявлений о продаже недвижимости на сайте DomClick.ru;

- сервис «Анализ цены», который позволяет определить рыночную стоимость квартиры перед продажей или покупкой.

Помимо возможности списать до 99% от стоимости услуг бонусами, клиентам также будут начисляться бонусы в размере 1% за каждую покупку на сайте.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Рады приветствовать нового партнёра программы — сервис ДомКлик от Сбербанка: наше предложение пополнилось замечательным сервисом и клиенты смогут выгодно пользоваться услугами для покупки и продажи недвижимости за бонусы».