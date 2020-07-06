«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение

6 Июль 2020 2020-07-06T05:23:02+03:00

Авария с участием такси произошла на Океанском проспекте [видео]

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием двух авто стало причиной внушительной пробки в Первореченском раойне Владивостока. Малолитражка и кроссовер столкнулись недалеко от кольца Первой речки. Транспортные средства заняли внушительную часть дороги, поэтому другим участникам движения следует заранее обдумать пути объезда.

Авария с участием такси парализовала движение во всех направлениях на Океанском проспекте. Машины врезались возле дома №98А. Особенно осложнен проезд в сторону Первой речки начинается с Некрасовкого путепровода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788865" frameborder="0"></iframe> Автомобили столкнулись на оживленном участке дороги во Владивостоке.Видео: dpskontol125rus

Напомним, чуть больше недели назад на Океанском проспекте произошло массовое ДТП. Тогда неудачный маневр стоил сразу 5 разбитых авто. Авария попала в прицел видеорегистратора очевидца.

Подробности новой аварии сейчас выясняются. Данных о пострадавших пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Момент массового ДТП с участием пяти авто во Владивостоке попал на видео

Сrown буквально взмыл в воздух и протаранил припаркованные машины. Масштабная авария заблокировала проезд на оживленной трассе [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU