«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение
ДТП с участием двух авто стало причиной внушительной пробки в Первореченском раойне Владивостока. Малолитражка и кроссовер столкнулись недалеко от кольца Первой речки. Транспортные средства заняли внушительную часть дороги, поэтому другим участникам движения следует заранее обдумать пути объезда.
Авария с участием такси парализовала движение во всех направлениях на Океанском проспекте. Машины врезались возле дома №98А. Особенно осложнен проезд в сторону Первой речки начинается с Некрасовкого путепровода.
Автомобили столкнулись на оживленном участке дороги во Владивостоке.Видео: dpskontol125rus
Напомним, чуть больше недели назад на Океанском проспекте произошло массовое ДТП. Тогда неудачный маневр стоил сразу 5 разбитых авто. Авария попала в прицел видеорегистратора очевидца.
Подробности новой аварии сейчас выясняются. Данных о пострадавших пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU