2020-07-06T05:46:29+03:00
Общество

Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье

По-прежнему Владивосток «поставляет» на порядок больше заболевших, чем другие территории края
Никита СЕРГЕЕВ
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За сутки обнаружено 65 новых инфицированных COVID-19 в ПриморьеЗа сутки обнаружено 65 новых инфицированных COVID-19 в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщила, что за минувшие сутки выявлено 65 новых инфицированных приморцев. Из них во Владивостоке — 53 случая, в Артеме — 5 случаев, в Арсеньеве — 4, в Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах по одному человеку. Всего с начала эпидемии коронавирус был найден у 4732 жителей Приморья.

Выздоровели уже 3077 человек. Эта цифра не изменилась со вчерашнего дня.

Умерло от опасного заболевания в общей сложности 52 приморца. О смерти одного из них стало известно в последние 24 часа.

Всего тесты на наличие вируса сделаны 176 тысячам человек в крае.

Губернатор Олег Кожемяко считает необходимым продолжить профилактику коронавирусной инфекции, усилить работу административных комиссий по проверке предприятий, общественного транспорта, мест торговли на предмет соблюдения указанных выше требований.

Распространение covid-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

Распространение covid-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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