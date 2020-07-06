Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье
Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщила, что за минувшие сутки выявлено 65 новых инфицированных приморцев. Из них во Владивостоке — 53 случая, в Артеме — 5 случаев, в Арсеньеве — 4, в Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах по одному человеку. Всего с начала эпидемии коронавирус был найден у 4732 жителей Приморья.
Выздоровели уже 3077 человек. Эта цифра не изменилась со вчерашнего дня.
Умерло от опасного заболевания в общей сложности 52 приморца. О смерти одного из них стало известно в последние 24 часа.
Всего тесты на наличие вируса сделаны 176 тысячам человек в крае.
Губернатор Олег Кожемяко считает необходимым продолжить профилактику коронавирусной инфекции, усилить работу административных комиссий по проверке предприятий, общественного транспорта, мест торговли на предмет соблюдения указанных выше требований.
Распространение covid-19 по Приморью. Инфографика: сайт правительства Приморского края
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