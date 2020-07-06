Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске
Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего 26 июня насмерть 14-летнюю девочку в Дальнегорске и скрывшегося с места ДТП.
О происшествии, произошедшем на улице Приморской, в полицию поздно вечером сообщили сотрудники скорой помощи. Девочка пешком возвращалась домой, когда ее на неосвещенном участке дороги сбил автомобиль Toyota Granvia. Подросток получил тяжелые травмы и скончался.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, оторвавшийся номер автомобиля, и разбитый мобильный телефон, принадлежавший школьнице.
Вскоре на улице Ильченко был обнаружен 50-летний нетрезвый мужчина в автомобиле. У машины не было номерного знака, но присутствовали следы ДТП. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя в крови водителя 1,16 мг/л.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил отдел МВД РФ по Дальнегорскому району.
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ИСТОЧНИК KP.RU