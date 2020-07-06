2020-07-06T06:14:16+03:00
Общество

Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и SMS-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (–0,8 процентных пункта).

Помимо доступа к традиционным преимуществам зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года.

Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю. После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

Екатерина Гарцева, Директор департамента «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка:

«Мы постоянно улучшаем продукты и сервисы для зарплатных клиентов и переводим максимальное число операций в уже привычные для клиента цифровые каналы. Крайне важно, особенно в условиях пандемии, предоставить клиентам инструменты, позволяющие минимизировать или полностью сократить визиты в отделения Банка, а также перевести взаимодействие работодателя и сотрудника в онлайн канал, что позволяет значительно улучшить клиентский опыт и сэкономить затраченное время на проведение рутинных операций. Мы намерены продолжить внедрение цифровых инструментов как для работодателей, так и для сотрудников, позволяющих построить «бесшовный» клиентский опыт юридических и физических лиц в рамках предлагаемых Сбербанком зарплатных решений».

Подробная информация о прикреплении карты к зарплатному проекту размещена на сайте банка. Информацию об акции также можно узнать в канале мобильного приложения Сбербанк Онлайн «Карты, деньги и Сбербанк».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус снова унес жизнь в Приморье
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске
Выздоровевших за сутки — 0, но 65 новых инфицированных COVID-19 в Приморье
«Пробка коловая»: ДТП на популярной дороге во Владивостоке заблокировало движение
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Кировском и Дальнереченском районах Приморья еще есть ограничения для проезда машин
Приморский спидвей из Владивостока "переехал" в Уссурийск, но только на сезон
«Что ты такое?»: необычная машина замечена на улицах Владивостока
«Похоже пьяные»: неуправляемая машина «собрала» леера на скоростной приморской трассе
Житель Приморья убил подругу жены
Браконьеры Приморья ловят трепанга, а правоохранители ловят браконьеров
«В гостинках всегда творяся чудеса»: во Владивостоке мужчина напал на авто
Зеленоглазый красавчик с татуировкой пропал во Владивостоке
Новую неделю Приморье встречает туманом и дождем
Преступник с пистолетом ограбил торговца сухофруктами во Владивостоке
Беговому клуб RunDnsRun 6 лет: тысяча бесплатных пробежек и сотни добрых дел
Самолеты ТОФ пролетели более 8 тысяч километров для участия в главном параде ко Дню ВМФ
За кражу велосипеда за 5 тысяч рублей приморцу грозит до пяти лет тюрьмы
Центр Владивостока украсит арт-объект в честь конституции России
В Приморье от коронавируса скончался еще один человек
С 6 июля во Владивостоке стартует очередной этап гидравлических испытаний
65 новых случаев: оперативный штаб озвучил новые данные по COVID-19 в Приморье