2020-07-06T06:21:19+03:00
Общество

Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!

Как считает зампред правительства Приморья, особую роль в этом сыграет проект «1000 дворов»
Никита СЕРГЕЕВ
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Один из благоустроенных дворов края. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяОдин из благоустроенных дворов края. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко считает, что программы благоустройства общественных и придомовых территорий, в том числе проект «1000 дворов» позволят уже через три года благоустроить все дворы края.

— Только в прошлом году в крае благоустроено почти тысяча дворов, в позапрошлом эта цифра составляла чуть больше 100, в 2020-м приведем в порядок более 600 придомовых территорий. Примечательно, что во многих случаях это будет не просто ремонт дворов, а создание междворовых детско-спортивных комплексов, — сообщила зампред Правительства региона.

Чиновница напомнила, что программа «1000 дворов» рассчитана на пять лет, и ежегодно на ее воплощение из краевого бюджета направляется более 1 миллиарда рублей. Елена Пархоменко заявила, что все проекты благоустройства позволят в течение последующих трех лет отремонтировать подавляющее число дворовых территорий, не забыв, и про маленькие населенные пункты, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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