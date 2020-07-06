Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Еще один житель Приморья скончался от новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в ходе очередного ежедневного заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Как сообщила главный санитарный врач края Татьяна Детковская, всего с начала эпидемии в регионе от нового заболевания умерло 52 человека.
На данный момент в крае зарегистрировано 4732 человека, инфицированных коронавирусом. Из них 3077 человек сумели победить заболевание.
За сутки вирус обнаружен еще у 65 приморцев. Во Владивостоке выявлено 53 случая, в Артеме — 5, в Арсеньеве — 4, в Уссурийске, Шкотовском и Кировском районах заразились по одному человеку.
Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморья
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ИСТОЧНИК KP.RU