2020-07-06T08:09:11+03:00
Происшествия

«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии

Водитель отделался шоком и царапиной на руке, машины превратились в груду металлолома [видео]
Милана СОКОЛ
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Авария в Октябрьском районе Приморья унесла жизнь женщиныАвария в Октябрьском районе Приморья унесла жизнь женщиныФото: принтскрин видео.
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Настоящая трагедия разыгралась на приморской трассе, недалеко от военного полигона поселка Липовцы в Октябрьском районе. Водитель Toyota Mark II выехал на полосу встречного движения и протаранил полную людей Toyota Prius. Расположение руля справа спасло водителей, а вот пассажирам повезло гораздо меньше.

По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, машины столкнулись в районе 53 километра автодороги Уссурийск – Пограничный – госграница. По словам очевидцев, за рулем «Марка» находился мужчина в военной форме. По предварительным данным, он попросту уснул, это и стало причиной страшной аварии.

От удара оба транспортных средства искорежило до неузнаваемости. Prius вылетел с дороги в кювет. В машине зажало пассажирку, женщину пришлось извлекать с помощью гидравлического оборудования спасателям. Однако реанимировать пострадавшую не удалось, травмы оказались смертельными. Еще двум пассажирам понадобилась срочная медицинская помощь.

Водитель Toyota Prius, дрожащими руками заснял последствия столкновения. Сам мужчина рассказал, что отделался ссадиной на руке и сильным испугом.

Смертельная авария в Приморье.Видео: dpskontrol125rus

«У водителя Prius сильный ангел хранитель», «Бегом в церковь, ставь свечки», «Второй день рождения у человека» – делятся пользователи социальной сети.

Полиция сейчас выяснят все обстоятельства смертельной аварии. Специалисты назначили ряд экспертиз. Процессуальное решение будет принято после проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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