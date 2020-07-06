Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут

6 Июль 2020 2020-07-06T08:11:41+03:00

Полеты от Японского моря к Черному два раза в неделю будут осуществлять лайнеры Boeing-747-400

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Международный аэропорт Владивосток сообщил о запуске прямых рейсов в Сочи. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия», входящая в группу Аэрофлот, в рамках стратегического партнерства с туроператором «Библио-Глобус».

В аэровокзальном комплексе воздушной гавани Приморья сегодня, 6 июля, прошла торжественная церемония открытия первого рейса. Всем пассажирам, вылетающим в Сочи, вручили памятные открытки. Первый зарегистрировавшийся на рейс пассажир получил подарок от аэропорта. Билеты на первый рейс раскупили полностью.

Прямые рейсы в Сочи на воздушных судах Boeing-747-400 будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. В понедельник вылет из Владивостока в 9:50, в четверг — в 6:20. Можно купить билеты в салоны бизнес или эконом-класса.

Пресс-служба аэропорта Владивостока сообщает, что в Сочи с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан РФ, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

ИСТОЧНИК KP.RU