Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Асфальтирование центральной дороги и обустройство пешеходных зон началось в парке Минного городка во Владивостоке. Территорию уже разровняли, начали установку нового бордюрного камня. Помимо отремонтированной дороги, соединяющей центральную входную группу и центральную площадку, в парке появится тротуар шириной 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации города.
Будет отремонтирована центральная дорога парка. Фото: пресс-служба администрация Владивостока
— Строителям предстоит полностью восстановить тротуарную часть, также будут сделаны дорожки там, где их никогда не было, но о них просили местные жители. При этом ширина дорожного полотна полностью сохранится, — доложил и. о. начальника управления дорог и благоустройства администрации города Юрий Трунов Владивостока Олегу Гуменюку.
Завершается ремонт системы ливневой канализации. Фото: пресс-служба администрация Владивостока
Сейчас в парке Мингородка завершается ремонт системы ливневой канализации. Также запланирован ремонт трёх лестниц, установка фонарей, урн и лавок.
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