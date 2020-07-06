2020-07-06T09:29:02+03:00
Общество

Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек

Подготовка к асфальтированию центральной дороги парка и пешеходных зон уже началась [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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В парке Мингородка начали установку нового бордюрного камня. Фото: пресс-служба администрация ВладивостокаВ парке Мингородка начали установку нового бордюрного камня. Фото: пресс-служба администрация Владивостока
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Асфальтирование центральной дороги и обустройство пешеходных зон началось в парке Минного городка во Владивостоке. Территорию уже разровняли, начали установку нового бордюрного камня. Помимо отремонтированной дороги, соединяющей центральную входную группу и центральную площадку, в парке появится тротуар шириной 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации города.

Будет отремонтирована центральная дорога парка. Фото: пресс-служба администрация Владивостока

Будет отремонтирована центральная дорога парка. Фото: пресс-служба администрация Владивостока

— Строителям предстоит полностью восстановить тротуарную часть, также будут сделаны дорожки там, где их никогда не было, но о них просили местные жители. При этом ширина дорожного полотна полностью сохранится, — доложил и. о. начальника управления дорог и благоустройства администрации города Юрий Трунов Владивостока Олегу Гуменюку.

Завершается ремонт системы ливневой канализации. Фото: пресс-служба администрация Владивостока

Завершается ремонт системы ливневой канализации. Фото: пресс-служба администрация Владивостока

Сейчас в парке Мингородка завершается ремонт системы ливневой канализации. Также запланирован ремонт трёх лестниц, установка фонарей, урн и лавок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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