2020-07-06T10:06:12+03:00
Общество

Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля

Отдохнуть в них смогут только дети, живущие на территории региона.
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Детские лагеря Приморья примут только местных ребят. Фото: сайт правительства Приморского краяДетские лагеря Приморья примут только местных ребят. Фото: сайт правительства Приморского края
Изменить размер текста:

С 15 июля в Приморском крае начнут работать детские летние лагеря, получившие соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Попасть в них смогут только дети, живущие на территории региона. Исключение не сделано даже для всероссийского детского центра «Океан» Потом рассказала во время пресс-конференции министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

— Это будет закрытая территория. Туда не будут пускать посторонних. Работа врачей — круглосуточная. С соблюдением всех требований они получают разрешение на открытие смены, — конкретизировала министр.

427 детских лагерей Приморья уже прошли проверку и готовы принять детей. Не задействованы останутся только учреждения, находящиеся на ремонте или занятые под обсерваторы. Продолжительность смен устанавливается от 14 до 21 дня. Всего в летних учреждениях смогут отдохнуть до 23 тысяч приморских ребят.

Пришкольные лагеря края также начнут свою деятельность с 15 июля. Однако не в тех 73 школах, которые задействованы в экзаменах. Основное условие нахождения детей в пришкольных лагерях — большую часть времени школьники должны проводить на свежем воздухе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля
Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут
«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии
"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском
Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске