Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T10:06:12+03:00

Отдохнуть в них смогут только дети, живущие на территории региона.

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С 15 июля в Приморском крае начнут работать детские летние лагеря, получившие соответствующее разрешение Роспотребнадзора. Попасть в них смогут только дети, живущие на территории региона. Исключение не сделано даже для всероссийского детского центра «Океан» Потом рассказала во время пресс-конференции министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

— Это будет закрытая территория. Туда не будут пускать посторонних. Работа врачей — круглосуточная. С соблюдением всех требований они получают разрешение на открытие смены, — конкретизировала министр.

427 детских лагерей Приморья уже прошли проверку и готовы принять детей. Не задействованы останутся только учреждения, находящиеся на ремонте или занятые под обсерваторы. Продолжительность смен устанавливается от 14 до 21 дня. Всего в летних учреждениях смогут отдохнуть до 23 тысяч приморских ребят.

Пришкольные лагеря края также начнут свою деятельность с 15 июля. Однако не в тех 73 школах, которые задействованы в экзаменах. Основное условие нахождения детей в пришкольных лагерях — большую часть времени школьники должны проводить на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU