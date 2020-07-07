2020-07-07T06:15:55+03:00
Общество

Энергетики Приморья подключили к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона «Зелёный угол»

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Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) обеспечили технологическое присоединение объектов второй очереди комплексной жилой застройки в микрорайоне «Зеленый угол» во Владивостоке. Для надежного электроснабжения четырех новых жилых домов энергетики установили трансформаторную подстанцию и смонтировали 2 кабельные линии электропередачи 10 кВ.

Комплексная жилая застройка в микрорайоне «Зеленый угол» предполагает поэтапное строительство многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры и рассчитана на последовательную реализацию в течение нескольких лет. Общая площадь микрорайона «Зеленый угол» составит около 24 га. На территории планируется построить многоэтажные жилые дома, детские сады, школы, магазины. Для нового городского микрорайона создадут дорожные развязки, а также свяжут с объездной трассой Седанка – Патрокл.

Проект электроснабжения микрорайона «Зеленый угол» учитывает перспективный рост нагрузок строящегося жилого района и реализуется в несколько этапов. В прошлом году на первом этапе на постоянную схему электроснабжения были переведены жилые дома первой очереди. Для этого энергетики смонтировали 2,5 км линий электропередачи 10 кВ, установили 6 трансформаторных подстанций. Суммарная мощность первой очереди жилой застройки составила 3,5 МВт. Сейчас энергетики завершили мероприятия по подключению второй очереди комплексной жилой застройки. При строительстве распределительной сети используются блочные модульные трансформаторные подстанции, отвечающие современным требованиям безопасности.

Приморские электрические сети впервые выполняют комплексное строительство сетей 10 кВ во Владивостоке. Вопрос обеспечения электроэнергией городской застройки в районе «Зеленого угла» прорабатывался несколько лет. Суммарное заявленное потребление строящегося микрорайона составляет 21,5 МВт.

Стоит отметить, что строительство объектов электросетевого хозяйства для объектов жилой застройки дало возможность присоединения к ПС 220 кВ «Зеленый угол» новых потребителей напрямую к сетям АО «ДРСК», не перегружая существующие подстанции и линии 6 кВ.

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