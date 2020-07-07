2020-07-07T07:36:03+03:00
Общество

12-ый заход на отсидку: 43-летний рецидивист из Артема попался на краже электродрели

На 2 года 10 месяцев суд прервал криминальную деятельность жителя Приморья
Никита СЕРГЕЕВ
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Мужчина украл дрель с полки магазина. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу АртемуМужчина украл дрель с полки магазина. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему
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Артемовский городской суд признал 40-летнего местного жителя виновным по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Нигде не работающего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Ранее в полицию поступило сообщение о краже аккумуляторной дрели со стеллажа в торговом павильоне на улице Кирова. На записях камер видеонаблюдения видно, как гражданин берет инструмент с полки, прячет за пазуху и уходит из магазина не расплатившись. Украденная дрель стоила 11 тысяч рублей.

Суд дал 2 года 10 месяцев вору из Артема.Видео: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

После задержания вора выяснилось, что мужчина уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, незаконное хранение наркотических средств. Последний раз из мест лишения свободы освободился в прошлом году. К тому же установили, что последнее преступление мужчина совершил, находясь под следствием по другому уголовному делу. Было возбуждено еще одно дело. На время следствия задержанный попал в СИЗО.

Расследование установило причастность рецидивиста к еще четырем кражам в магазинах. Похищались электроинструменты и личные вещи продавцов: мобильные телефоны, деньги, кошельки.

Суд назначил наказание — 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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