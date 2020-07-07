2020-07-07T12:19:18+03:00
Общество

Еще одну сопку во Владивостоке хотят застроить многоэтажками

Вид с сопки Орлиное гнездо уже частично уничтожен, теперь застройщики присматриваются к сопке Шошина
Константин МИХАЙЛОВ
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Так по планам застройщика будет выглядеть сопка Шошина. Фото: сайт администрации ВладивостокаТак по планам застройщика будет выглядеть сопка Шошина. Фото: сайт администрации Владивостока
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Рабочая группа по проведению мониторинга деятельности резидентов свободного порта Владивосток рассмотрела 6 июля пять строительных проектов: автосервис, магазины автозапчастей, многоэтажные жилые дома, а также жилой комплекс средней этажности, сообщает пресс-служба администрация Владивостока.

Среди прочих проектов особенно обращает на себя внимание строительство на сопке Шошина, что между Третьей рабочей и площадью Баляева. В районе улиц Высокой и Верхней специализированный застройщик «Прайм парк» планирует возвести несколько многоэтажных домов. Ключевое слово в данном случае «многоэтажных». Как рассказал учредитель ООО СЗ «Прайм парк» Борис Поздняков, на сопке уже завершается разработка проекта планировки на территорию около 60 гектаров. Застройщик собирается также сделать подъездные дороги, возвести детский сад и школу. Упомянул Поздняков и обустройство некой зоны рекреации на вершине сопки.

Сопка Шошина на карте Владивостока

Сопка Шошина на карте Владивостока

— Прошу вас обратить особое внимание на проектирование не просто подъездных дорог, а полноценных улиц — с широкими тротуарами, освещением, велодорожками. Ландшафт сопки позволяет создать здесь действительно интересные объекты для прогулок. Кроме того, нам нужна полноценная школа с крытым физкультурно-оздоровительным комплексом, — сказал на заседании глава города Олег Гуменюк.

Отметим, что с сопки Шошина открывается один из самых великолепных пейзажей Владивостока. Перед зрителем, стоящим на вершине, предстает вид на долину Первой речки и на Амурский залив

Судя по представленному дизайн-проекту, жители приморской столицы вскоре лишаться еще одного потрясающего вида на город. Не все, конечно: небольшое количество обитателей новых домов смогут лицезреть город с высоты птичьего полета и наслаждаться шикарными закатами над полуостровом Песчаным. А вот все остальные - увы.

Вид с сопки Шошина Фото: Константин МИХАЙЛОВ

Вид с сопки ШошинаФото: Константин МИХАЙЛОВ

Напомним, руководитель ООО СЗ «Прайм парк» Борис Поздняков знаком владивостокцам, как гендиректор и владелец группы компаний «Эскадра». В марте этого года строительство на улице Гамарника 27-этажного дома, начатое компанией «ВладСтройГрупп», входящей в «Эскадру» вызвало протесты жителей города. В 2019 году компании «Эскадра» пришлось отказаться от планов постройки на улице Капитана Шефнера 28-этажного дома. Причиной отмены разрешения на строительство стали работы в границах охранной зоны культурного объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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